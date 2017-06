Drift, stunt, départs arrêtés, acrobaties en moto ou quad: le Swiss Car Event a pris ses quartiers samedi et dimanche, à Palexpo (GE). Comme chaque année, des milliers de professionnels et amateurs devraient faire le déplacement à Genève pour voir les centaines de voitures modifiées et toute une série de shows. Une formule unique en Europe. (ats/nxp)