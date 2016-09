Le Mondial de l'Automobile 2016 ouvre ses portes samedi 1er octobre à Paris. Il devrait lancer le signal d'une offensive générale contre Tesla dans le secteur des véhicules électriques, explique le Tages-Anzeiger dans son édition du 27 septembre 2016.

Les Européens ne veulent plus seulement saliver devant le succès de Tesla, ils entendent désormais lui ravir la vedette. Mercedes, BMW ou encore VW, l'industrie automobile allemande multiplie les projets.

Incertitudes sur le marché

«Les Européens ont admis que le risque était trop grand d'ignorer ce développement du marché», explique Konstantinos Boulouchos, professeur à l'EPFZ en aérothermochimie et système de combustion. Il dirige également le centre de compétences suisse Efficient Mobility.

Le segment des véhicules électriques connaît une croissance exponentielle depuis cinq ans, surtout grâce aux modèles hybrides qui combinent propulsion électrique et moteur thermique. Pour le moment, 80% de ce parc automobile se trouve principalement en Chine, aux Etats-Unis, au Japon, aux Pays-Bas et en Norvège.

Mais à l'échelle mondiale, la flotte de véhicules électriques ne représentait que 0,1% en 2015, selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie (IEA). Et nul ne sait si les taux de croissance vont se maintenir et à quelle vitesse la pénétration des véhicules électrique se fera. Surtout si l'électricité nécessaire est produite par des centrales à charbon ou nucléaire.

Impensable sans renouvelables

Le marché estime que ce modèle économique doit s'accompagner de sources d'énergie renouvelables. En Suisse, en cas de sortie du nucléaire, la demande ne suffirait pas. Et les infrastructures, ne serait-ce que pour recharger les batteries, sont quasi-inexistantes. Il faudrait des milliards de francs pour y remédier.

Selon Konstantinos Boulouchos, le mouvement est lancé et il n'exclut pas que les véhicules hybrides voient leur prix baisser dans les prochaines années aux niveaux des voitures à essence et à diesel.

L'industrie automobile doit surtout résoudre le défi des batteries. Leur coût a déjà été divisé par quatre depuis 2008 et leur autonomie ne cesse de s'améliorer alors que leur poids a été réduit d'un tiers. Bosch prévoit une production de masse pour les véhicules électriques d'ici à 2020.

Des politiques variées

Les Etats ont également des objectifs différents pour l'automobile électrique. L'Allemagne vise un parc d'un million de véhicules en 2020 alors que les Pays-Bas envisagent de vendre exclusivement des voitures électriques dès 2025, selon le magazine Science Alert.

La Norvège pourrait n'autoriser que des véhicules électriques ou avec une pile à combustible également dès 2025. Oslo a déjà aboli la TVA et toute taxe à l'importation pour les acheteurs de ces véhicules, qui n'ont plus à payer de places de parcs et peuvent utiliser les lignes de bus. De là à dire que ce modèle est réaliste pour tous les autres pays ou que le royaume pourra le garder longtemps, les observateurs se montrent sceptiques. (nxp)