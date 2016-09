C'est le Bild am Sonntag qui l'affirme: le Professeur Docteur Martin Winterkorn, ancien patron du groupe Volkswagen aurait approuvé un plan visant à ne dévoiler qu'une partie de la vérité sur l'utilisation de logiciels truqueurs aux autorités de surveillance américaines, sept mois avant que n'éclate le scandale!

Selon des sources internes, Winterkorn aurait été au courant depuis le 5 août déjà que le groupe trichait et utilisait un logiciel frauduleux pour fausser les résultats des émissions de ses moteurs diesel. Et le 28 août, il aurait paraphé un document stipulant qu'il ne fallait livrer que des informations partielles aux autorités américaines. Sept semaines plus tard, le scandale éclatait, plongeant le Groupe dans la plus grande crise de son histoire.

Selon le procureur Klaus Ziehe toutefois, Martin Winterkorn «ne fait toujours pas figure de coupable dans cette affaire. Si cela devait changer, nous vous en informerions», a-t-il déclaré au journal allemand.

«Nous ne sommes pas dans un souk!»

Chez VW, on se refuse à tout commentaire sur l'enquête encore en cours. Selon certaines sources, plusieurs ingénieurs impliqués se seraient vu proposer, par les enquêteurs, une suspension de leurs sanctions et amendes en échange de renseignements. Proposition qu'ils auraient refusé, par peur de perdre la couverture légale que leur assure Volkswagen. Un fait que le procureur Ziehe dément: «Nous ne pourrions pas nous permettre une chose pareille. Ce n'est pas au procureur de fixer ou de négocier des peines, mais à la justice, nous ne sommes pas dans un souk!»

