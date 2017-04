Par ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), on entend l’ensemble des systèmes d’automatisation et de détection qui rendent la conduite autonome possible. Cela englobe des systèmes «simples» (comme l’ABS, l’ESP ou l’alerte de franchissement de ligne) et des assistants reliant plusieurs systèmes entre eux pour effectuer des actions plus complexes, agissant directement sur la dynamique de la voiture (tempomat adaptatif avec détecteur de risque de collision, direction active couplée au franchissement de ligne, détection de piéton couplée au freinage d’urgence, etc.)

Le lidar (acronyme né de l’assemblage entre «light» et «radar»), est un système de mesure basée sur l’analyse d’un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. Pour mesurer la distance et détecter les obstacles, on envoie un faisceau laser qui va «rebondir» sur les objets avant de revenir vers son émetteur. Exactement comme le son avec un sonar, ou les ondes radio avec un radar, le système permet de mesurer très précisément la distance séparant les objets. Sa première utilisation «célèbre» remonte à 1971, quand Apollo 15 l’a employé… pour cartographier la Lune.

Le génie de la communication qui caractérise Elon Musk, les effets d’annonce et… les quelques accidents retentissants qui ont émaillé le lancement de son logiciel Autopilot couplé au GPS ont élevé Tesla au rang de pionnier de la conduite autonome. Dans l’inconscient collectif, donc, le petit constructeur américain est devenu le leader incontesté de cette technologie. L’image high-tech de la marque, sa propulsion 100% électrique et le fait que ledit logiciel de conduite autonome soit capable de se mettre à jour via le Web ont fini de forger la légende.

Pourtant, un rapport circonstancié, émanant du très sérieux institut de recherche Navigant sorti cette semaine vient, sérieusement, remettre en question la suprématie supposée de Tesla. En fait, et pour étonnant que cela puisse paraître, Tesla n’apparaît même pas… dans le top 10! C’est que, pour établir son classement, Navigant Research se base sur des critères nettement plus «pointus» que les simples performances dont sont actuellement capables les véhicules.

Ainsi, un des atouts prépondérants des leaders que sont Ford, General Motors, Renault-Nissan ou Mercedes-Benz, c’est leur grande expertise dans l’industrie automobile. Ainsi, évidemment, que leur assise financière. Deux éléments face auxquels le petit outsider ne pèse pas lourd.

L’étude a décortiqué en profondeur l’approche adoptée par dix-huit constructeurs, fournisseurs et compagnies technologiques face à la mobilité autonome. Et les arguments qui priment ont autant rapport avec les possibilités techniques et technologiques des éléments embarqués à bord des véhicules qu’avec les plans de recherche dans le domaine de ces nouvelles technologies, la stratégie de développement à long terme et de lancement sur le marché ou encore les partenariats stratégiques conclus pour atteindre les buts fixés.

À cette aune, la suprématie des «poids lourds» se révèle écrasante! Classé premier, Ford Motor voit les investissements massifs dans la technologie lidar (qui permet à la voiture de se situer précisément), les cartes informatisées, l’intelligence artificielle et les parts acquises dans une start-up de car sharing portent leurs fruits. Résultat: d’ici 2021, Ford devrait être en mesure de produire, en série, des véhicules autonomes de niveau 4. Second, General Motors semble aussi avoir fait «tout juste». La compagnie devrait pouvoir, très vite, adapter la technologie de conduite autonome qu’elle a acquise en reprenant la start-up Cruise Automation (spécialisée en conduite autonome) et la greffer sur sa Chevrolet Bolt 100% électrique. Selon la PDG Mary Barra, les premiers tests grandeur nature sont prévus dans le Michigan cette année encore.

Du côté de l’Alliance Renault-Nissan, la technologie ADAS a été lancée l’an dernier au Japon. Permettant au véhicule de rouler de façon entièrement autonome sur autoroute (mais sans prendre en charge les manœuvres de dépassement), elle devrait être étendue aux États-Unis lors du lancement de la seconde génération de Nissan Leaf prévue à l’automne. Selon le CEO Carlos Ghosn, la production de série est attendue pour 2020. Du côté de chez Mercedes aussi, la technologie ADAS est le credo d’entreprise. Certains modèles de la Classe E et de la Classe S peuvent déjà, à l’instar de Tesla, être équipées de logiciels permettant une conduite semi-autonome. Et du côté de Stuttgart, on annonce un partenariat avec… Uber.

Derrière ce quatuor, BMW, Volvo VW, Hyundai, PSA et Toyota distancent légèrement Tesla. Tandis que Honda, très avancé au niveau technologie mais un peu à la traîne en matière de stratégie globale, ferme la marche, en compagnie de NuTonomy, la division «autonome» de Uber. (Le Matin)