Un journaliste auto passe son temps entre aéroports et parcours d’essai. Dit comme ça, ça a l’air sexy. La réalité ne l’est pas toujours autant… Quand on se lève à 4 h 30 du matin pour aller, pour la 17e fois, à Barcelone via le sempiternel stop and go à Kloten, on se dit que, comme tout job, le nôtre a aussi son côté obscur de la farce. Mais, au milieu de la routine, on a droit à des perles. Qu’on veut vous faire partager ici… (Le Matin)