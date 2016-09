Ceux qui ne désirent pas acheter une voiture pour l'éternité doivent déjà songer lors de leur achat à une future revente ou un échange. Une analyse montre pour la première fois quels modèles sont particulièrement avantageux en la matière.

En ce qui concerne les petites voitures (catégorie «City»), c'est la Suzuki Swift qui s'en sort le mieux, avec une valeur résiduelle de 49,6% après trois ans d'utilisation. Suivent la Hyundai i20 avec 49,4% et la Mini 3/5 portes, avec 48,9% du prix catalogue, relève mercredi l'organisme spécialisé dans les voitures d'occasion Eurotax, qui publie pour la première fois son «EurotaxAward».

Dans la catégorie «compact», le modèle CLA de Mercedes-Benz arrive en tête, avec 54,5%. Avec une Audi A3/S3, un échange ou une revente s'avère déjà largement moins lucratif (48,9%). Enfin, le modèle A-Klasse de Mercedes-Benz complète le podium (48,3%).

Porsche Boxter sollicitée

Parmi les plus grandes berlines (catégorie «Business»), la Skoda Octavia possède, avec 48,7%, la valeur résiduelle la plus élevée. Suivent l'Audi A5/S5 Sportback (48%) et la Subaru Legacy (46,8%).

Toutes catégories confondues, la Porsche Boxter est la voiture qui conserve le mieux sa valeur. Avec une valeur résiduelle de 58,2%, le modèle remporte la catégorie «sport». Arrivent ensuite la Chevrolet Camaro (55,2%) et la Porsche 911 Carrera (54,8%).

Avec 57,1%, la Mazda CX remporte la catégorie «SUV». La Seat Alhambra arrive en tête de la catégorie «Van» (53,2%) et la Maserati Ghibli en première place de la catégorie de luxe «executive» (57%).

Plusieurs facteurs

Pour décerner son prix, Eurotax a considéré des véhicules d'occasion de trois ans, avec des volumes d'offre et de vente importants, des spécifications standard et 50'000 kilomètres au compteur.

L'organisme concède toutefois que le prix de revente ou la valeur résiduelle d'un véhicule ne dépendent pas uniquement de sa marque ou de son modèle. Une personne choisissant son équipement avec discernement peut éviter des pertes trop importantes lors de la vente ou de l'échange de sa voiture d'occasion. (ats/nxp)