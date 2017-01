Juste après sa Bonneville Bobber, la marque anglaise vient de présenter son tout nouveau joyau: la Street Triple 2017. Selon Triumph, après cette présentation, «Rien ne sera plus comme avant. Cette moto impose de nouvelles règles du jeu. Une fois par génération, une moto arrive et révolutionne tout. Elle a redéfinir les règles en matière de puissance de poids de maniabilité et de look. La révolution commence maintenant!»

Une moto 100% nouvelle

Prétentieux les Anglais? Nous verrons une fois la bête testée de manière dynamique. En attendant, nous avons déjà pu l’approcher... dans l’enceinte du parc olympique de Londres. Du coup, on peut vous l'affirmer: lorsque Triumph prétend tout changer, force est de constater que... c’est vrai! En fait c'est simple: seul le phare double optique nous rappelle que la Street Triple avait une précédente version!

Pour le reste, la Street Triple est une tout autre moto, déclinée en trois versions: S, R et RS. Un ordre qui va de la basique au must. Pour la Suisse, la version de base (S) ne sera pas importée. «Mais si quelqu’un en veut une, nous la lui trouverons», déclare Alexandre Ravioli, le directeur de Triumph Suisse. Mais, bien évidemment, cette présentation était axée sur la reine RS… Qui trônait fièrement sur les podiums.

Cylindrée augmentée

Tout d’abord, la Street Triple a revu sa cylindrée qui, de 675 cm3 est passée à 765 cm3. Facile, on a juste mélangé les chiffres! Une cylindrée de 765? Tiens, tiens! Ne serait-ce pas la confirmation du bruit assourdissant qui court actuellement et qui voit déjà ce nouveau moteur, équiper le plateau Moto2 dès 2018… Triumph a répondu à la question par une pirouette. En prétendant que: «on lit tout et n’importe quoi dans la presse». Il n’empêche…

Côté performances, la nouvelle Street Triple gagne 16% de puissance pour atteindre 123 chevaux et 16% de couple en plus. Tout cela au service de la magnifique bande-son du trois cylindres.

Must technologique

L’équipement technique de la nouvelle Street Triple RS, lui, est certainement à classer dans le haut de gamme. On citera, pêle-mêle, le système de freinage Brembo, les suspensions Öhlins un quikshifter de série ou encore son nouvel écran couleur TFT, pilotable à l’aide d’un Joystick. Et avec un Ride by Wire, slipper clutch, 5 modes de conduite dont un déconnectable, et un antipatinage, déconnectable lui aussi – chez Triumph on n’oublie pas que le fun des weehlies est important pour la clientèle – on se réjouit déjà de l’essayer sur la route. (Le Matin)