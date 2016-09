Il a suffi de vingt jours à Amandine pour récolter la somme nécessaire à la réalisation de son premier disque. La Vaudoise, demi-finaliste de «The Voice »sur TF1 avait lancé une campagne de financement participatif le 7 septembre. Le but a atteindre était de 40 000 francs en 45 jours. La barre a été franchie mardi soir grâce à une contribution de 2000 francs. En contrepartie, la personne aura droit un showcase privé d'Amandine dans son propre salon. D'ailleurs, ils sont cinq à avoir choisi cette contribution, alors que la majorité des «dons» sont de 60 et 90 francs.

De la peur au bonheur

Jointe par «Le Matin», Amandine est bien sûr «hypercontente». «Au début de la campagne, j'avais peur, commente-t-elle. D'ailleurs, WeMakeIt (ndlr.: la plate-forme de crowdfunding) m'avait dit que la somme demandée était sans doute trop élevée. Mais j'ai la tête dure. Merci à tous ceux qui vont permettre que mon projet se réalise. Et le fait que soit des gens qui rendent ça possible et non pas une maison de disques me rend très heureuse.» Elle envisage désormais une entrée en studio dans les six à sept semaines à venir. Ce mercredi, elle était en route pour Zurich afin de découvrir les premières esquisses de tout le design de son projet. Ensuite, il sera temps pour Amandine de contacter les 400 contributeurs. «Je me ferai postière d'un jour», rigole-t-elle.

Attention: ce n'est pas parce que la somme recherchée a été atteinte que la campagne est terminée. Elle dure encore vingt-quatre jours, précise Amandine. Avec l'argent supplémentaire, la native de Chavornay pourrait enregistrer un deuxième clip et plus de chansons (l'EP en contiendra cinq).

(Le Matin)