Le sculpteur britannico-indien Anish Kapoor reçoit lundi le prix Genesis, assorti d'un million de dollars, qui récompense chaque année les artistes engagés pour Israël et le judaïsme, indique les organisateurs dans un communiqué.

Anish Kapoor, né en 1954 en Inde d'un père hindou et d'une mère juive, «est l'un des artistes les plus innovants et les plus influents de sa génération», affirme le communiqué à propos de l'homme qui a remporté en 1991 le prix Turner, prestigieuse récompense d'art contemporain.

Selon le communiqué, Sir Anish Kapoor, anobli en 2013, a décidé de faire de ce prix un tremplin pour plaider la cause des réfugiés.

«En tant qu'héritiers et porteurs des valeurs juives, nous ne pouvons pas ignorer la souffrance des persécutés, de ceux qui ont tout perdu et ont dû fuir des dangers mortels pour devenir des réfugiés», plaide Anish Kapoor d'après ce texte.

Décerné par le gouvernement israélien, l'Agence juive et la fondation du prix Genesis, ce prix, avait été attribué l'année dernière au violoniste israélo-américain Itzhak Perlman. Avant lui, l'ex-maire de New York Michael Bloomberg et l'acteur Michael Douglas l'avaient reçu. (AFP/nxp)