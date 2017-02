Le burlesque associe esthétisme vintage et effeuillage pour rendre hommage à la femme des spectacles légers des cabarets de la fin du XIXe siècle, jusqu’aux égéries pin-up rockabilly des années 1950.

Pour Lady Dada, c’est la pluralité de la discipline qui contribue à son charme. Elle réunit de nombreux arts comme la danse, le théâtre et le mime, de même que la couture et la photo. Au-delà, pour plusieurs artistes, le burlesque n’est pas qu’un simple dédoublement de personnalité, mais aussi une plate-forme d’expression de certains traits de caractère, parfois secrets. De l’intimité, oui, mais souvent brillante, sous les scintillements du strass et des paillettes.

(Le Matin)