274. Tel serait le nombre d'hommes à avoir subi les harcèlements et/ou chantages des deux sœurs cana­diennes Jyoti et Kiran Matha­roo. Les bimbos, sosies presque parfaits de Kim Karda­shian, auraient «humi­lié et harcelé de riches hommes d’af­faires, des patrons de boîtes de nuit ou encore des poli­ticiens dans diffé­rentes régions afri­caines, mais principalement au Nigeria», à en croire le média local «Poli­tics Nige­ria» cité par CityNews.

Incarcérées depuis le 23 décembre à Lagos, elles sont donc accusées de cyber-harcè­le­ment, chan­tage et extor­sion. Durant leur audience au palais de justice de Yaba, les deux femmes ont plaidé non coupable. Pourtant, elles ont avoué avoir utilisé des sextapes pour extorquer de grosses sommes d’argent en menaçant les hommes de publier leurs ébats sur la Toile - plus précisément sur leur soi-disant site NaijaGistLive.

Quand tout s'arrête

Leur business plutôt florissant - à en croire les clichés publiés sur leur Instagram - s'arrête le jour où elles ont croisé la route de l'homme d’af­faire nigérien Femi Otedola. Pour contrer leur tentative d’ex­tor­sion basée sur le chan­tage, le milliardaire a engagé des défectifs privés pour enquêter. Leur travail, couplé à celui de la police, a permis de mettre la main sur une série de sextapes au domicile des sœurs - qui par ailleurs ont avoué avoir voulu lui souti­rer plusieurs milliers d’eu­ros en prétendant qu'il trom­pait sa femme.

Le procès de Jyoti et Kiran Matha­roo se tiendra le 26 janvier prochain. L'information a été confirmée à CityNews par le minis­tère des Affaires Étrangères du Canada. Elles bénéficieraient également de «services consu­laires».

Affaire à suivre. (Le Matin)