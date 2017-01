«Juste parce que devenir maman ne signifie pas que l'on doive grandir! Bwahahahahs ne prends jamais la vie au sérieux!» écrit Katie Stricker Curtis sur son mur Facebook pour accompagner la vidéo insolite dans laquelle on la voit en train d'accoucher, un masque de Chewbacca sur le visage.

Au lieu des cris de douleur dus aux contractions, c'est le hurlement de la créature qui se fait entendre. La vidéo hilarante a plié en deux plus de 233 000 internautes.

The woman who gave birth while wearing a chewbacca mask is the kind of woman I aspire to be.