Nina Tassel a perdu les eaux à 9 heures du matin, le jour de l'Australia Day, la fête nationale australienne. Il a vite été clair que la future maman n'allait pas pouvoir arriver à l'hôpital à temps.

Contactés par Nina et son mari, les médecins n'y sont pas allés par quatre chemins, selon la jeune femme: «Ils disaient que j'avais le choix: soit accoucher dans la voiture, soit à la maison. (...) Je me suis allongée sur le tapis près de la porte d'entrée, mais je n'étais pas rassurée. Si ça se passait mal, on devrait régler cela à deux. Ma soeur Sonya était au téléphone avec les docteurs et Adam a géré l'accouchement en me disant quand je devais pousser».

Encore sous le choc, Adam, le mari de Nina, explique les conditions de cet accouchement pas comme les autres: «On a peiné à faire passer la tête du bébé, mais heureusement Nina a changé de position et ça s'est mieux passé. Lorsqu'il a commencé à faire quelques petits bruits, on a su que tout irait bien pour lui».

Ce qu'Adam et Nina ne précisent pas, c'est que leur bébé est de taille exceptionnelle. Avec 5,95 kilos et 59 centimètres, le nouveau-né est un sacré colosse.

Selon l'obstétricien australien Michael Gannon, il ne faut pas sous-estimer le danger que représente un accouchement comme celui-ci. «Ce bébé est très gros et grand, je suis ravi de ne pas avoir dû me charger de le mettre au monde», assure-t-il.

Nos compliments à la courageuse maman! (Le Matin)