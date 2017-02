Une jeune femme s'est amusée à parodier l'annonce de grossesse de la star, en publiant sur sa page Facebook cette photo, accompagnée d'un commentaire également détourné du message de Beyoncé: «Je voudrais partager mon amour et mon bonheur. J'ai été bénie deux fois avec ce repas «Wendy's 4 pour 4» (menu du fastfood Wendy). Je suis incroyablement reconnaissante de ne pas être enceinte, mais d'avoir juste bien mangé, et je vous remercie pour vos vœux.»

La photo originale de Beyoncé (plus de 9 millions de «j'aime») et son commentaire «Nous voudrions partager notre amour et notre bonheur. Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes incroyablement reconnaissants que notre famille puisse s'agrandir de deux nouveaux membres et nous vous remercions pour vos vœux. Les Carter.»

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Une photo publiée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST

L'animateur Arthur de TF1 a lui aussi détourné la photo pour annoncer sa toute nouvelle émission «Diversion»

J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. DIVERSION arrive demain soir en prime sur @tf1. Trop hâte de vous présenter mon dernier bébé ???? Une photo publiée par ARTHUR (@arthur_officiel) le 2 Févr. 2017 à 1h28 PST

Un autre détournement

The circle of BeyHive ???????????????? Une photo publiée par Saint Hoax (@sainthoax) le 2 Févr. 2017 à 10h49 PST

