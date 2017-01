Fort de plus de 25 ans de carrière, le groupe IAM a annoncé hier revenir avec un huitième album baptisé Rêvolution. Avec une pochette sous forme de clin d’œil à leur plus grand classique qui fête cette année ses 20 ans, «L'École du Micro d'argent», le micro est désormais d'or, et se transforme en poing levé. «Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de notre nouvel album «Rêvolution» le vendredi 3 mars 2017!», a annoncé hier le groupe sur ses réseaux sociaux.

Leur annonce a enchanté les fans, dont un certain Roschdy Zem, pour qui le retour d'IAM est la «1ère bonne nouvelle de l'année».

L'année 2017 sera chargée pour le groupe marseillais, puisqu'une tournée, célébrant les 20 ans de «L'École du Micro d'argent» - sacré album de l'année aux Victoires de la musique en 1998 - débutera au mois de novembre 2017. Elle passera notamment par Strasbourg, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Nantes, Paris avec deux dates à l'AccorHotels Arena, mais aussi Lille, Bruxelles, Clermont-Ferrand et bien sûr Marseille, dont les membres du groupe sont originaires.

(Le Matin)