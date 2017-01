Il a 16 ans, vit à Anvers et sa passion, c'est la musique. Le jeune Belge, jusqu'alors inconnu, a eu une idée simple mais diablement efficace: reprendre la bande originale de «Harry Potter», s'habiller en sorcier et écrire un texte inspiré de la saga sur un ton décalé.

Yung Mavu a créé une chaîne Youtube et posté cette unique vidéo le 4 janvier. Une semaine plus tard, son clip «Black Magic» a été vu plus de 1,5 millions de fois. Le jeune rappeur est déjà suivi par plus de 37 000 abonnés. Fort à parié que la nouvelle communauté compte un grand nombre d'adeptes de la série de J.K. Rowling.

(Le Matin)