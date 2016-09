Intégrer la FIFA à Zurich, le Comité Olympique à Lausanne ou encore l'UEFA à Nyon, c'est le grand rêve de Jerónimo Del Sur. Mais accéder à un emploi dans le domaine du marketting sportif au sein de ces trois institutions sportives, ce n'est pas si facile.

Après avoir essayé d'y entrer durant des années, par la méthode traditionnelle, ce Toulousain de 33 ans, originaire du Chili - où il a travaillé huit ans dans le monde du football, a opté pour une approche plus originale pour se démarquer de ses concurrents. Déposer ses candidatures en main propres. Pour ce faire, il a parcouru 1215 kilomètres à vélo de Toulouse dans le sud de la France jusqu'à Zurich.

Jerónimo Del Sur s'est aussi familiarisé avec la photo et la vidéo afin de documenter son périple de 25 jours sur son site internet intitulé «Lettre de motivation à travers les Alpes». «Pour certains d'entre vous il peut sembler ridicule et naïf que cette idée de voyager à vélo pendant 25 jours pour fournir en main propre un morceau de papier peut changer les choses en ma faveur», explique-t-il.

Et d'ajouter: «"Lettre de motivation à travers les Alpes" n'a pas été conçu pour être la clé pour ouvrir les portes. Ce voyage a juste été une bonne excuse pour ne pas abandonner et me convaincre que les obstacles dans la vie sont pour les surmonter.»

Ce n'est donc pas «une histoire de gagner ou de perdre, mais d'avoir le courage de poursuivre nos rêves», a conclu le Toulousain qui est arrivé à Zurich, le 12 septembre dernier et qui actuellement est en attente d'une réponse.

On lui souhaite bonne chance!

