Il y a eu la séparation en 1993, un retour sur scène dix ans après, puis, encore dix ans plus tard, un disque qui n’a pas séduit les fans, car enregistré sans la bassiste Kim Deal. Avec l’album «Head Carrier», qui sort vendredi, on retrouve enfin les «vrais» Pixies. Les douze morceaux nerveux, un peu pop et plutôt courts du groupe dont se réclament Radiohead ou Nirvana sonnent comme des classiques. Pourtant, aux côtés de Black Francis, Joey Santiago et David Lovering, c’est un nouveau visage qui tient la quatre-cordes: Paz Lenchantin, une Américaine d’origine argentine âgée de 42 ans. Nous avons voulu faire la connaissance de cette brune dont le timbre, sur disque, évoque celui de son illustre prédécesseur. Coup de fil à Venice, Californie, avant le concert des Pixies, le 18 novembre, à l’Auditorium Stravinski, à Montreux.

Paz, c’est grâce à vous que les Pixies ont retrouvé l’inspiration?

Vous savez, l’inspiration est quelque chose qui vient ou non. En tout cas, c’est un disque très inspiré...



Dans quelles circonstances avez-vous rejoint les Pixies?

Je ne suis pas loin de penser que Joey Santiago est peut-être un voyageur dans le temps. Je l’ai rencontré en 1997 alors qu’il recrutait un bassiste pour son projet The Martinis. J’ai fait deux concerts avec eux puis j’ai commencé ma carrière avec A Perfect Circle. Et seize ans plus tard, il m’a rappelée pour me dire qu’il cherchait un bassiste pour les Pixies. Je sentais que cette place était faite pour moi. J’ai auditionné. Et voilà où nous en sommes aujourd’hui, à parler de cet album avec les Pixies!



C’était important que les Pixies conservent une énergie féminine?

Oui, c’est ce qu’est l’esprit même du groupe. Et je pense que c’est pour ça que je m’y sens bien.



On peut parler enfin d’un vrai come-back des Pixies?

L’album précédent était sans doute celui de la transition, plus expérimental, sans ce membre crucial qu’était Kim Deal. Maintenant que je tourne avec eux depuis trois ans et que je suis tombée plus profondément amoureuse du groupe, nous étions prêts à enregistrer un disque. Il sonne comme un album classique des Pixies parce qu’il y a une vraie cohésion entre nous.



Que faisiez-vous en 1988 quand est sorti «Surfer Rosa», le premier album des Pixies?

J’avais 14 ans, je vivais à Idyllwild. C’est une très petite ville, isolée dans les montagnes de Californie. Malheureusement, je n’avais pas l’occasion de voir beaucoup de concerts, mais j’achetais des disques. Mon premier album des Pixies est «Doolittle», je m’en souviens très bien. Après ça, je me suis offert tout ce qu’ils ont sorti.



Le morceau «Oona» parle d’une jeune musicienne qui veut faire partie d’un groupe. C’est vous?

Oui! (Elle éclate de rire.) Je n’ai jamais demandé à Francis ce que signifiait cette chanson. Je suis vieux jeu pour ça, j’aime bien écouter les paroles et me les approprier. C’est comme regarder une peinture, je n’ai pas envie que mon rêve s’efface en sachant la vérité. Mais c’était facile d’appliquer cette phrase – «Je veux être dans ton groupe» – à moi-même. C’est une situation qui m’est arrivée plein de fois: depuis mes 15 ans, quand je voulais faire partie du groupe de mon frère, à récemment avec les Pixies, où le désir était si grand. J’adore chanter ce morceau. J’ai un genou à terre, une main tient le micro, l’autre est posée sur mon cœur.



Il y a aussi une histoire derrière la chanson «All I Think About Is Now»…

J’ai entendu plein de fois qu’elle s’était écrite toute seule. Après avoir composé la musique, Francis voulait que je chante. J’étais d’accord mais seulement s’il faisait les paroles. Il m’a dit: «Tu veux chanter à propos de quoi?» Sans réfléchir, j’ai répondu: «Kim!» Il est monté dans le petit appartement, au-dessus du studio où nous étions à Londres. C’était la dernière chanson que nous devions enregistrer. Le jour suivant, il est apparu avec les paroles (ndlr: dont la strophe «Si je pouvais revenir au début, je ferais les choses différemment/Je les ferais mieux pour aujourd’hui»).



Est-ce que Kim Deal vous a dit quelque chose?

Non. Elle m’est seulement apparue en rêve une fois. (Rire gêné.) Et pour être honnête, ça m’a été très utile. C’est un peu comme lorsqu’on dit qu’on commence à réussir à apprendre une nouvelle langue quand on en rêve. Elle m’a dit: «Paz, si tu veux être comme moi, ne sois pas comme moi.» Ça signifie: sois toi-même. J’ai ressenti qu’il y avait un lien entre nous, alors que je ne lui ai jamais parlé en vrai. Je n’ai jamais eu un lien comme ça avec une autre femme. Pour moi qui joue de la basse et qui chante d’un amour pur, c’est comme si j’avais eu cette relation amoureuse avec elle dans un autre monde. C’était très spécial.



Que peut-on attendre de votre concert à Montreux, le 18 novembre prochain?

D’avoir énormément de plaisir! Nous jouerons des anciens morceaux qui n’ont plus été entendus depuis longtemps. Et bien sûr des nouveaux. Ils s’imbriquent vraiment bien dans le répertoire antérieur.



