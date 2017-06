La 3e édition de Delémont BD a vu affluer plus de 14'000 personnes dans la capitale jurassienne. Avec 55 auteurs présents et des expositions très courues, dont 20 «off», ainsi que 60 performances et rencontres, le Festival se félicite d'un succès grandissant.

La ville est entièrement dédiée pendant trois jours à la bande dessinée, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué. La présence très active de Régis Loisel a été un moment fort de cette édition, tout comme l'exposition qui lui est consacrée et qui se prolonge jusqu'au 25 juin.

8m de fresque en deux jours... défi relevé par Frank Pe à @delemontbd pic.twitter.com/xa6ExSl2mn — Elodie ?? (@O_l_epi_de_peau) 11 juin 2017

Mais c'est l'ensemble très large des expositions - des jeunes auteurs de la «Résidence» aux Fenêtres sur les couloirs de la mort de Patrick Chapatte et Anne-Frédérique Widmann - qui a su séduire un public de toutes les générations.

ENTREZ dans cellule de condamné à mort à Delémont BD. Samedi 13h30: visite guidée de l'expo / 14h30: rencontre avec @ManonSchick d'Amnesty pic.twitter.com/FdUAs8vrpB — Dessins de Chappatte (@chappatte) 9 juin 2017

A noter la participation des commerçants de la ville dont les vitrines ont été décorées en relation avec le thème. L'édition 2018 se déroulera du 15 au 17 juin. (ats/nxp)