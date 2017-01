Leslie Jones a fait part de son désir de jouer dans la suite du film «Deadpool» aux côtés de Ryan Reynolds et Morena Baccarin. «J’adorerais donner la réplique à Ryan», a-t-elle confié lors d’une apparition dans le Late Night with Seth Meyers. «Je veux seulement être bruyante! Je veux dire, juste "WHAAAA!" et tout le monde perdrait ses vêtements!», a-t-elle ajouté concernant le superpouvoir qu'elle voudrait avoir. Curieux, non? Si Leslie Jones est retenue au casting de «Deadpool 2» - dont la sortie est prévue pour 2018 -, elle deviendra la star du film préféré des internautes. En effet, le premier volet de Deadpool est le film le plus piraté de 2016. Selon les données collectées par TorrentFreak, il arrive en tête d’une liste largement dominée par les super-héros. «Batman v Superman: L’Aube de la Justice» arrive en deuxième place devant «Captain America: Civil War». Tandis que «Star Wars: Le Réveil de la Force» et «X-Men Apocalypse» complètent le top five. (Le Matin)