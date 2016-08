Recette express d'un mojito sans alcool

Ingrédients nécessaires pour 8 personnes:

-8 cuillères à soupe de sucre de canne

-5 citrons verts

-40 feuilles de menthe

-eau gazeuse

-glace pilée



Préparation

Pressez et versez les citrons dans un bol, ajoutez le sucre et les feuilles de menthe, puis écrasez le tout à l'aide d'un pilon jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Finalement rajoutez l'eau gazeuse et les glaçons, selon vos envies ... et Servez !