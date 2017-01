La rumeur voulait depuis quelques semaines que Nabilla ait joué dans la prochaine saison d’«Orange is the New Black». Si les fans de l’espiègle Ange de la télé-réalité avaient été ravis de l’apprendre, ses nombreux détracteurs avaient jugé à l’emporte pièce qu’il s’agissait d’un coup de pub orchestré par la jeune femme.

Un coup de pub? Certainement, mais d’après Thierry Moreau, il ne serait pas pour elle, mais pour Netflix. Effectivement, le directeur de la publication de Télé 7 Jours a confirmé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste que la jeune femme aurait bien un petit rôle dans la 5ème saison de la série, attendue cet été sur Netflix. «C’est un peu un coup de com’ de la part de Netflix en France, qui veut mettre la série sous les projecteurs», a-t-il expliqué.

Les photos récemment prises sur le tournage qui montraient Nabilla dans la célèbre combinaison orange de la prison de Litchfield - au cœur de la série de Jenji Kohan - n’avaient donc rien d’une imposture. Au-delà de ça, elles dévoilaient bien le petit pied de nez de Nabilla à tous les critiques qui la voyaient déjà derrière les barreaux après son passage au tribunal au printemps dernier - accusée d’avoir poignardé Thomas Vergara - puisqu’elle interprètera une certaine «Nabilla» dans la série.

(Le Matin)