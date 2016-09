«Titeuf, le pestacle» a bouclé dimanche soir sa résidence de 32 représentations à Lausanne, à la salle Paderewski. Le pari artistique est largement réussi. On a eu l’occasion de le dire plusieurs fois dans ces pages: le spectacle imaginé par Karim Slama est d’une poésie et d’une ingéniosité magnifiques. Et les avis du public vont tous dans le même sens. Il n’a pourtant pas eu le succès escompté: Titeuf a déplacé 6000 spectateurs. Il en aurait fallu 8000 pour équilibrer les comptes. La perte est de 100 000 francs sur un budget global de plus d’un million, qui se répercutera principalement sur le salaire de Karim Slama et sur la location du matériel.

Le comédien lausannois relativise: «En comptant les coûts et les recettes à Lausanne, on est à zéro. D’ailleurs, je pourrai payer les 40 personnes embarquées dans l’aventure, et c’est le principal. J’avais besoin de bénéfices pour couvrir la création.» Il préfère garder le positif: la grande maturité qu’a acquise sa création en 32 représentations, la standing ovation de la dernière. «Titeuf, le pestacle» part désormais en tournée en Suisse romande. Mais ce n’est pas ça qui effacera l’ardoise. Seul espoir: une durée de vie prolongée du spectacle, avec une ou des tournées au-delà de janvier 2017. Il y a d’ailleurs une ouverture sur la Belgique.

Si la presse est unanime, le public enchanté et la campagne de pub omniprésente, comment expliquer ce relatif échec à Lausanne? Nous avons trouvé quatre raisons plausibles, que Karim Slama commente.

DES PLACES TROP CHÈRES? Le prix: 39 fr. la place «cool», 49 fr. la place «top cool», adulte comme enfant. «Les places étaient peut-être trop chères pour les gens qui s’imaginaient voir un spectacle de marionnettes pour enfants. Normalement, c’est 15 balles, voire gratuit. Mais ceux qui sont venus n’ont pas été outrés par la somme. D’ailleurs, le pack famille à 129 fr. a bien fonctionné. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais deux prix dissociés, enfant et adulte.»

UN MAUVAIS CHOIX DE SALLE? La salle Paderewski, sise au Casino de Montbenon, est méconnue et plutôt imposante, avec ses 450 places assises. «Non, ce n’était pas un mauvais choix, c’était la quasi seule opportunité sur Lausanne avec un cadre de scène assez haut pour notre décor. Il n’y a plus de théâtre qui programme du populaire romand de cette dimension. Donc il faut louer. Mais cette salle a tout pour elle.»

UNE MÉTÉO PAS FAVORABLE? En septembre, il a fait beau et chaud. Ce qui n’a pas incité à s’enfermer en salle. «Selon nous, la météo est l’argument principal. Malgré de supercritiques, les deux premières semaines ont été très difficiles. On a vu la différence durant les six représentations du week-end du Jeûne. Quelques jours auparavant, on avait 20 à 30 réservations, c’était une catastrophe. Grâce à la pluie annoncée et une offre spéciale qu’on a mise en place, on a fait des moyennes de 250 à 300 places.»

UN MANQUE D’INTÉRÊT? «Effectivement, le spectacle n’était pas attendu comme il l’était dans ma tête. Mais c’est le risque quand on crée un événement. Sous cette forme-là, les marionnettes existent dans peu de pays. Il y avait beaucoup de questions du public sur la forme que ça allait prendre, donc des inquiétudes sur la qualité. Il faut du temps pour adopter quelque chose d’original. Et il sera adopté, à coup sûr. Avec cette compagnie, on n’a qu’une envie: si «Titeuf» ne tourne plus, on fera un autre spectacle, avec le même toupet!»

