Comme nombre de jeunes ados de son âge, Alyssa a voulu poser, en pieds, sur Twitter.

Très à son avantage, la jeune femme portait une seyante robe à paillettes et des chaussures de circonstances. Jusque-là, rien à redire.

Sauf, peut-être, qu'il aurait mieux valu à Alyssa, avant de prendre le cliché, de ranger sa chambre!

Car force est de reconnaître que c'est un véritable capharnaüm. Habits sales, nourritures à moitié pourrie, jus divers objets insolites envahissent le sol de la petite pièce.

Certains internautes ont même cru voir une souris, en train de chercher de quoi manger.

Depuis, Alyssa a supprimé sa fameuse photo mais, trop tard, le mal est fait.

@og_pocahontas that dress would look better with them black heels thou ???? pic.twitter.com/EQ3tkzCOku — Martina (@XoTinaaa_) 6 janvier 2017

@og_pocahontas And after dinner, she'll be eating floor marshmallows for dessert: pic.twitter.com/WxrAhZJHWf — Tim Anderson (@RealTimShady42) 6 janvier 2017

*Fixed* RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U — One funny tweeter (@bk17__) 6 janvier 2017

(Le Matin)