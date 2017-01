Les passionnés de bonne bidoche ont trouvé leur maître. Il est turc et prépare sa viande d'une manière incroyable, limite érotique selon certains tweets qui ont relayé sa technique. Son geste pour saler, devenu culte, circule sur tous les réseaux. Du coup, il a écopé d'un surnom «Salt Bae» ou #SaltBae pour les réseaux («bae »signifiant «before anyone else» - «avant tout le monde. On peut le voir comme un petit surnom sexy aussi, diminutif de «babe, baby»)».

Son compte Instagram (plus d'un million d'abonnés en quelques jours)

Ottoman steak ???? Une vidéo publiée par nusr_et (@nusr_et) le 7 Janv. 2017 à 2h44 PST

Le chanteur Bruno Mars craque pour lui

Annndddd I'm out pic.twitter.com/jFS8aFaqN4 — Bruno Mars (@BrunoMars) 8 janvier 2017

You vs the man she tells you not to worry about pic.twitter.com/QeXqj8upj2 — ™ (@elBeardedBandit) 7 janvier 2017

??te kuzu kuzu geldim dedi Une vidéo publiée par nusr_et (@nusr_et) le 28 Oct. 2016 à 6h52 PDT

Il existe même une pub pour un supermarché...

When it comes to your food, we are steady doing the most????????????



Nkataa Kitchen is open for business????????#saltbae #Nurset pic.twitter.com/SIBtjVF8Ms — Nkataa (@Nkataaonline) 10 janvier 2017

