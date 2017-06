Les marionnettes délirantes de Sesame Street se sont attaquées à la série «Orange Is the New Black». Intitulée «Orange is the new snack», la vidéo montre une école (et non pas une prison) où les étudiants découvrent un nouveau genre de «goûter»: une orange, qu'ils croient par ailleurs être un ballon.

Précédemment, l'émission humoristique s'était également emparée de:

«Game of Thrones»

«Star Wars»

«Pirates des Caraïbes»

«Twilight» (Le Matin)