«Les gardiens de la galaxie 2» (sortie romande: 26 avril 2017) Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel.

«Logan» (sortie romande: 1e mars 2017) Dans un futur proche, Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine.

«Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar» (sortie romande: 24 mai 2017) Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses.

«Transformers : The Last Knight» (sortie romande: 21 juin 2017) Les humains et les Transformers sont en guerre, Optimus a disparu. La clé pour sauver notre futur réside dans les secrets enfouis du passé, dans l'histoire cachée des Transformers sur Terre.

«John Wick 2» (sortie romande: 22 février 2017) John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle d’une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux.

«Baywatch: alerte à Malibu» (Sortie romande: 10 mai 2017) Mitch Buchannon est contraint de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la Baie.

«Life» (sortie romande: 19 avril 2017) Après une expédition sur Mars, une équipe de la station spatiale internationale découvre qu'un des échantillons ramenés contient des traces de vie.

