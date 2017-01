Marshall Scott fêtait mercredi dernier ses 4 ans. Son rêve? S'habiller comme un garde de la couronne royale d’Angleterre, un Coldstream Guard.

C'est ce qu'a fait le petit garçon, grâce à un beau cadeau de ses parents: la panoplie complète du fameux soldat de la Reine, compris le bonnet à poils noirs.

Mieux, ils ont emmené leur enfant, ainsi déguisé, au château de Windsor pour assister à la relève de la garde.

Et là, attendri par le petit bonhomme, un des quatre Coldstream Guard relevés a fait demi-tour (dans les règles de l'art, faut-il le préciser) et pris la pose, à côté de Marshall, aux anges.

Le garçonnet a aussitôt pris la pose, à côté de son aîné!

«Mon épouse et moi allons avoir un petit garçon et je me suis souvenu petit m'être tenu debout au château d'Edimbourg, en espérant obtenir une photo avec un soldat, a expliqué le caporal Paul Edden. J'ai remarqué Marshall qui portait notre uniforme. Le voir ainsi m'a rendu fier de ce que je fais.»

La vidéo du petit garçon et du garde

(Le Matin)