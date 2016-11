Le premier poster teaser du film «Alien: Covenant» vient d'être dévoilé. Et il fait son petit effet.

Non sans rappeler celui, tout aussi simple et dépouillée du premier «Alien», ce poster présente, sur fond noir, la tête menaçante d'un vilain xénomorphe. Au-dessus de la bête, un seul mot (et un bon conseil): courez!

Selon le réalisateur Ridley Scott, «Alien: Covenant» sera la suite directe de «Prometheus» (2012) et fera le lien avec le premier film de la saga sorti en 1979.

Michael Fassbender (dans un double rôle), Katherine Waterston, Demián Bichir, Amy Seimetz, Carmen Ejogo, Callie Hernandez, Billy Crudup et Danny McBride feront partie de l'aventure. Et, aux dernières nouvelles, Noomi Rapace affrontera à nouveau la vilaine bête tueuse.

«Alien: Covenant» est attendu le 23 août dans les salles suisses romandes.

(Le Matin)