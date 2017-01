On a tendance à l'oublier. Mais bien avant Top Chef et les tutos de cuisine vegan et healthy qui abondent sur Youtube, il y avait des émissions culinaires gourmandes et pour le moins décomplexées. Des vidéos des années 1980-1990 animées avec humour par de célèbres chefs et restaurateurs à l'image de Maïté Ordonez et Paul Bocuse.

L'INA (Institut National de L'audiovisuel) en France a profité des fêtes de fin d'année pour créer la chaîne Youtube «Les Recettes Vintages» qui rassemble un florilège des instants les plus mythiques de l'histoire culinaire du petit écran. Comme cette séquence lors de laquelle Maïté tente d’assommer une anguille vivante... (Le Matin)