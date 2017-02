Willow Reed, une Britannique de 40 ans, vend son île de 1,6 hectare, baptisée Virginia Caye et située à une demi-heure en bateau de la côte du Belize, rapporte BFMTV. Prix de départ? 497 000 francs suisses, soit le prix d'un trois-pièces dans le bassin lémanique. Pour un achat simple sans enchères, il vous faudra débourser 939 000 francs.

La propriétaire a acheté l'île il y a quatre ans pour 186 000 francs et elle affirme avoir entrepris des travaux pour rendre le lieu plus habitable: ponton pour accueillir les bateaux, marécages comblés et récupérateur d'eau de pluie notamment.

(Le Matin)