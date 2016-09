Ian Bremner, un Ecossais de 58 ans qui cherchait à photographier un cerf dans les Highlands, a eu la surprise de sa vie, en observant un de ses clichés pris sur les bords du loch Ness.

Le bougre a découvert qu’il avait immortalisé une drôle de créature aquatique nageant à la surface du lac, avec trois bosses couvertes d’écailles argentées sur son dos.

«J’imagine que ce sont peut-être des phoques. Mais plus j’y pense et plus je me dis que ça pourrait être le fameux monstre du loch Ness!» a osé lâcher Bremner.

Le fameux «Nessie» a-t-il une nouvelle fois été immortalisé dans les eaux douces du lac? Ce serait une manière de convaincre les sceptiques. Et ainsi, pour l’Ecosse, de remettre les pendules à loch. (Le Matin)