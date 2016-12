L'idée était audacieuse. Combiner vin et fromage dans une seule et même recette avait en effet de quoi séduire, les deux denrées étant copieusement consommées dans bien des pays.

Mais lorsqu'on décide de déguster l'une dans l'autre, la curiosité que l'on pouvait avoir pour la recette tourne très vite au dégoût.

Dans une vidéo postée sur Facebook lundi dernier et relayée par le Huffington Post, la page PopSugar Food propose à ses abonnés une recette pour le moins originale: «les shots au vin et au fromage». Pour ce faire, il suffit de fondre du cheddar au micro-ondes et de le répartir dans des moules en forme de verre, puis laisser refroidir. Verser dans chaque récipient comestible un peu de vin et «déguster»...

L'innovation n'a pas laissé les internautes de marbre avec plus de 2,7 millions de vues en quatre jours seulement.

Mais comme on pouvait s'y attendre, la vidéo n'a pas manqué de faire réagir les Français, certains criant même au «blasphème».

«C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue», «Immonde profanation de la cuisine française» peut-on lire dans les commentaires. Certains dénoncent carrément une insulte aux amateurs de vin et fromage: «Depuis quand le cheddar est un fromage?».

Et s'il s'agissait seulement d'un moyen d'économiser la vaisselle? (Le Matin)