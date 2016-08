Les employés de Google ne sont apparemment jamais à court d'imagination pour créer de nouveaux produits. Après avoir créé le plus grand moteur de recherche, la première plateforme de vidéos en ligne et révolutionné la Cloud, la filiale d'Alphabet s'est attaquée au célèbre jeu du morpion. Tapez «tic ta toe» dans la barre de recherche Google et surprise! Vous tomberez sur un joli jeu du morpion. De plus, ces coquins de développeurs Google vous proposent trois niveaux: «facile», «moyen», et évidemment «impossible». Après moult tentatives nous pouvons effectivement vous le confirmer: le niveau «impossible» porte bien son nom.

(Le Matin)