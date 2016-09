Kevin Wisbeth est un jeune étudiant américain fasciné par la dimension des choses. Plus c'est grand, plus il aime. Sa chaîne YouTube «A Quick Perspective» met en scène des objets dans des lieux pour que l'on puisse visualiser leur taille. Il a également publié sur le site de partage Imgur une série de photomontages dans lesquels il place la plus grande tour du monde à Manhattan ou un scorpion préhistorique au milieu de chats. A voir.

Une vidéo sur le plus grand requin du monde (Le Matin)