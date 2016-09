Petits ou grands, en tandem avec leur propriétaire ou en solo, une soixantaine de chiens affublés de gilets de sauvetage ont chevauché les vagues de la plage californienne de Huntington pour la huitième édition d'une compétition annuelle.

Certains canins, classés par poules selon leur taille, ont été balayés de leur planche de manière spectaculaire tandis que d'autres sont parvenus à se maintenir fermement sur leurs quatre pattes jusqu'au rivage.

Making a splash: Surf dogs take to the waves at the 8th annual Surf City event at Huntington Beach, California pic.twitter.com/ZxawR4HjSV