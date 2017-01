Avec le cerf, Pro Natura choisit un «pendulaire» de la vie sauvage comme Animal de l’année 2017. Le «roi des forêts» se déplace énormément entre ses quartiers de jour et de nuit et entre ses habitats d’été et d’hiver. Malheureusement, les paysages suisses très morcelés sont pour lui un problème grandissant.

«Ce sont principalement les routes, les voies ferrées et les agglomérations qui font obstacle aux animaux sauvages lors de leurs déplacements quotidiens ou saisonniers», souligne Andreas Boldt, spécialiste de la faune chez Pro Natura.

Et d'ajouter: «Dans nos paysages toujours plus fragmentés, il est urgent de recréer davantage de corridors faunistiques dans lesquels les animaux sauvages pourront à nouveau évoluer librement». (Communiqué/Le Matin)