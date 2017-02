Possédant un pouvoir d’adaptation remarquable - malgré les épidémies de rage et de gale de ces dernières décennies - et n'ayant pratiquement aucune exigence relative à son habitat, le renard roux a réussi à coloniser divers milieux: côtes marines, montagnes, forêts, campagnes et même le cœur des grandes villes. Un de nos lecteurs, visiblement passionné de photographie animalière, a immortalisé la semaine dernière dans le canton de Vaud quelques scènes incroyables de deux renards roux se livrant à un jeu d'amour féroce. Les images sont spectaculaires. (Le Matin)