New York

Depuis un peu plus d’un an, une loi interdit les chiens dans les transports en commun de New York pour des raisons de sécurité. Toutefois, si les toutous sont «enfermés dans un un contenant», comme le stipule le règlement, ils sont autorisés dans les bus ou les rames de métro. Alors pour éviter les amendes, les propriétaires ont dû faire preuve d'inventivité. La preuve en image. (Le Matin)