Une grande vente aux enchères consacrée à des oeuvres d'art latino-américaines a permis de récolter quelque 22,7 millions de dollars, témoin d'un intérêt international grandissant pour les artistes de cette région, a indiqué mercredi la maison Christie's.

Parmi les vedettes de cette vente organisée mardi et mercredi à New York, l'une des plus importantes jamais organisées sur l'art latino: «Sandias» (Pastèques), une nature morte de 1969 toute en variations de rouge du peintre mexicain Rufino Tamayo, adjugée mercredi pour 2,1 million de dollars, au-dessus de son estimation initiale de 1,8 million.

Une oeuvre abstraite, «Untitled», de Sergio Camaro, s'est vendue 1,5 million de dollars. Et «A Family», du Colombien Fernando Botero, qui représente une famille aux formes rondes chères à l'artiste, est partie pour 1,26 millions de dollars.

300 lots

Les oeuvres cubaines ont été particulièrement mises en valeur: un «Combat de coqs», du Cubain Mariano Rodriguez, a été adjugé mardi pour 1,087 million de dollars, un record pour cet artiste. Six autres artistes de l'île ont atteint des records lors de cette vente.

Au total, quelque 300 lots étaient à prendre, venus de grandes collections privées, dont celle du grand ténor espagnol Placido Domingo et de sa femme Marta.

L'un des collectionneurs, un Cubano-Américain resté anonyme, a fourni à lui seul une quarantaine d'oeuvres cubaines, rassemblées au cours des 30 dernières années.

Même si on est encore loin des prix de vente atteints pour les grands noms de l'art européen ou américain, le marché pour l'art latino-américain, autrefois limité à une audience régionale, «s'est beaucoup élargi et devient de plus en plus un marché international», a souligné Marisol Nieves, spécialiste de l'art latino chez Christie's. (afp/nxp)