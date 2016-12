La nouvelle annoncée par The Wrap mercredi (dans un article modifié depuis) a agité la Toile: Ryan Reynolds aurait tourné une scène dans le costume de Deadpool pour «Logan», le dernier volet des aventures de Wolverine avec Hugh Jackman. Mauvaise nouvelle, l’information était fausse. «Malheureusement, ce n’est pas vrai, a tweeté Ryan Reynolds. Le prisonnier 24601 est en mission solo.»

Le chiffre 24601 est une référence au rôle de Jean Valjean, incarné par Hugh Jackman, dans l’adaptation des «Misérables» de 2012.

Sadly, not true. Prisoner 24601 is on a solo mission. https://t.co/5czBmMRfY1 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 28 décembre 2016

Le réalisateur confirme

Le réalisateur de «Logan», James Mangold, s’est également exprimé sur Twitter. «Pour tous ceux qui pètent un câble, The Wrap a donné une fausse information. On se calme», a-t-il écrit, avant d'ajouter: «DEADPOOL N’EST PAS MON FILM. Est-ce que les lettres capitales aident à le comprendre?».

@PotterDarth DEADPOOL IS NOT IN MY FILM. Does all caps help confirm it? — Mangold (@mang0ld) 28 décembre 2016

Nouveau chapitre des aventures de Wolverine

«Logan», qui se déroule en 2024, suit les aventures d’un Wolverine plus âgé et un peu fatigué, qui doit désormais prendre soin d’un Professeur Xavier (Patrick Stewart) malade avec l’aide d’un autre mutant, Caliban (Stephen Merchant).

Ryan Reynolds, qui a joué l’alter ego de Deadpool, Wade Wilson, face à Hugh Jackman dans «X-Men Origins: Wolverine» en 2009, a récemment révélé qu’il espérait que son ami allait revenir sur sa décision d'abandonner le personnage de Wolverine, afin que leurs personnages puissent se retrouver à l’écran.

«Je veux Deadpool et Wolverine dans un film ensemble, a-t-il confié à Entertainment Weekly. Ce qu’il va falloir faire, c’est convaincre Hugh.»

Logan sortira la 1er mars 2017

(Le Matin)