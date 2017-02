La foule afflue devant les boutiques de Kanye West Le rappeur a ouvert 21 boutiques dédiées à son dernier album, The Life of Pablo, à travers le monde pour proposer à ses fans des t-shirts, des jeans et des sweat shirts créés en collaboration avec Cali Thornhill DeWitt.

Kanye West et Tyga travaillent actuellement sur le clip qui accompagnera leur titre «Feel Me», sorti à la fin de l’année dernière, et ils ont visiblement demandé à Kim Kardashian et Kylie Jenner de les rejoindre. D’après Us Weekly, la femme de Kanye West est venue tourner ses séquences le 31 janvier à New York la veille d’un témoignage devant le juge à propos de son braquage parisien survenu à l’automne dernier.

Sa présence, ainsi que celle de Kylie Jenner, ne devrait pas surprendre les fans de la célèbre famille, puisque leur émission de télé-réalité est au cœur des paroles du morceau «Feel Me». En effet, si Kanye West et Kim Kardashian sont mariés et parents de deux enfants, Kylie Jenner et Tyga sont moins engagés dans leur couple, mais néanmoins ensemble eux aussi.

Kim Kardashian avait déjà joué dans le clip du morceau «Bound 2» de Kanye West, dans lequel le couple semblait faire l’amour sur la selle d’une moto. De son côté, Kylie Jenner était apparue dans le clip de «Stimulated», de Tyga, en 2015 avant de tourner dans un clip de «PartyNextDoor» – avec qui la rumeur voudrait qu’elle soit sortie brièvement – l’été dernier.

(Le Matin)