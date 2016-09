Cinéma Récompensé, Hugh Grant amuse la galerie

Présent mardi à Zurich afin de recevoir un prix d'honneur pour sa carrière, Hugh Grant a amusé les journalistes. L'acteur âgé de 56 ans a notamment comparé son apparition dans un nouveau film avec Meryl Streep à un match de tennis face à Roger Federer.

«C'était un plaisir de jouer à ses côtés et c'était bénéfique pour mon jeu», a déclaré le Britannique en évoquant l'actrice américaine face aux médias réunis à l'hôtel Baur au Lac. Dans le film «Florence Foster Jenkins», Meryl Streep joue le rôle d'une riche chanteuse d'opéra totalement dénuée de talent. Hugh Grant interprète celui de son mari et manager.

Embarrassé par ses films

Dans un registre moins flatteur, l'acteur a avoué être parfois embarrassé de se voir dans certains films. «Quand je regarde la télé après avoir bu quelques bières et que je tombe, en zappant, sur l'un de mes films, je me dis toujours: 'oh non! J'ai complètement bousillé ce rôle!». Il en garde à chaque fois la même impression que lorsqu'il écoutait autrefois sa voix sur son répondeur automatique, a-t-il ajouté.

Le Zurich Film Festival attribue cette année un «Oeil d'or» à Hugh Grant pour l'ensemble de sa carrière. Il se déroule jusqu'à dimanche. (ats/nxp)