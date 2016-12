Ryan Gosling, qui tournait autour du biopic sur Neil Armstrong depuis 2015, s’est officiellement engagé à incarner le défunt astronaute, qui est devenu le premier homme à marcher sur la lune en 1969.

Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité

Inspiré du livre biographique écrit par James Hansen, «First Man: A Life of Neil A. Armstrong», le récit se focalisera sur la période de 1961 à 1969. Il explorera les sacrifices et les coûts qu'Armonstrong et l'Amérique ont dû affronter pour une des missions les plus dangereuse de l'histoire : celle qui a mené l'astronaute à faire le premier pas sur la lune.

1969. Neil Armstrong sets foot on the Moon. #NeilArmstrong #astronaut #Moon #NASA #Apollo11 #historyinvids Une vidéo publiée par History in Vids ???? (@historyinvids) le 29 Déc. 2016 à 6h27 PST

Clint Eastwood vs. Damien Chazelle

Clint Eastwood avait d’abord accepté de réaliser et de produire le film mais c’est finalement Damien Chazelle qui en a été chargé après que le projet soit passé de Warner Bros à Universal. Clint Eastwood devrait néanmoins être à la production.

Le tournage débutera en 2017

Le projet de Universal Pictures réunira une nouvelle fois Ryan Gosling et le réalisateur de «La La Land», Damien Chazelle. Josh Singer, qui a réalisé l’adaptation oscarisée du film «Spotlight», a écrit le scénario de ce nouveau film biographique. La réalisation de ce dernier devrait démarrer début 2017, d’après Variety.

Une vidéo publiée par y.s (@yansoooh) le 30 Déc. 2016 à 2h21 PST

Succès avec «La La Land»

Ryan Gosling et Damien Chazelle volent déjà haut actuellement avec «La La Land». Avec sept nominations aux Golden Globes, dont celles du «Meilleur film», «Meilleure comédie musicale ou comédie», «Meilleur réalisateur» et «Meilleur scénario» pour Damien Chazelle, et plusieurs nominations pour Ryan Gosling et sa partenaire Emma Stone, le film est l'un des favoris aux Oscars.

«La La Land» a aussi remporté les Critics' Choice Awards ce mois-ci, avec huit récompenses, tandis qu'Emma Stone et Ryan Gosling sont tous les deux en course pour les Screen Actors Guild Awards. (Le Matin)