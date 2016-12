Le romancier britannique Richard Adams s'est éteint ce mardi, annonce BBC News. Il avait 96 ans.

Son oeuvre principale publiée en 1972 «Watership Down» («Les Garennes de Watership Down» en Français), qui raconte l'histoire d'un groupe de lapins en quête d'un nouveau foyer, a bercé l'enfance de nombreux Anglo-Saxons.

Son décès a créé l'émoi dans la Twittosphère et les messages en hommage à l'auteur pullulent depuis l'annonce.

Thanks for being part of my #childhood #WatershipDown author #RichardAdams dies aged 96 https://t.co/nJAuYcGFFA — Daniel S Ogalde (@DanielSOgalde) 27 décembre 2016

(Le Matin)