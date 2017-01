Du 31 mars au 8 avril, le Festival de jazz de Cully va vivre neuf jours particulièrement intenses. La musique sera partout ou presque: avec des légendes comme McCoy Tyner ou des découvertes à l'instar du rappeur américain Oddisee.

Au fil des ans, Cully (VD) est devenu «l'un des plus importants événements musicaux de Suisse», indiquent mardi les organisateurs du festival en dévoilant la programmation de la 35e édition.

A la pointe

Au total, 36 concerts payants, 90 gratuits et 14 scènes attendent au bord du lac amateurs et passionnés dans une ambiance «unique». Le festival se veut «au croisement de toutes les cultures et à l'affût des dernières tendances artistiques».

L'éventail des invités est donc large: avec des noms célèbres comme McCoy Tiner, Geri Allen & Graig Taborn, Colin Vallon, Tigran Hamasyan ou John Medeski, annoncent les organisateurs. Mais aussi Blick Bassy, Seun Kuti & Egypt 80, les Amazones d'Afrique ou l'éthio-jazz de Mulatu Astatké.

Nouveautés

Le festival de Cully se veut à la pointe en attirant des artistes «intrépides» désireux de s'aventurer «sur les routes les moins fréquentées», souligne le communiqué. Par exemple: le soulman français Ben l'Oncle Soul ou les artistes réunis pour le projet «Autour de Chet», Erik Truffaz, Airelle Besson, Hugh Coltman et Carmélia Jordana.

Le festival sera aussi «off», avec notamment le trio de Matthieu Llodra ou Simon Gerber, le tout dans une douzaine de caveaux et de cafés. Le Club se focalisera sur les «meilleures formations actuelles» comme la batteuse Anne Paceo ou les cinq musiciens de Mats Up qui présenteront «Nature of the Blues».

Grosse affluence

L'an dernier, le festival de jazz de Cully a attiré plus de 55'000 personnes. Son budget tourne autour de 2,2 millions de francs. Il peut compter sur quelque 500 bénévoles pour faire vivre ces neuf jours de musique hors normes.

(ats/nxp)