Après un bon petit silence, s'être mariée et avoir «rompu» avec son groupe Gossip, ça fait plaisir de retrouver Beth Ditto. Dans le clip de «Fire», premier single de «Fake Sugar» qui sortira le 16 juin, on voit la chanteuse de 36 ans se produire sur la scène d'un petit bar typique Américain. De la référence vestimentaire à Elvis, de la bière, de la baston qui mène à un concours bien mâle de country, du rodéo électrique et une bonne dose de sourires: la miss, pour son come-back s'offre comme un retour aux sources de sa terre natale d'Arkansas.

Un avant-goût délicieux d'un premier album solo qui s'annonce blues, rock, soul, country avec cette petite touche de pop éclatante à l'image de son make-up.

Réjouissons-nous et notez que Beth Ditto jouera (avant Pet Shop Boys) au Montreux Jazz Festival le lundi 3 juillet. (Le Matin)