On ne peut que ressentir le génie du percussionniste de rue Techno Hobo. Il ne lui faut pas plus de quelques pots de peinture et des casseroles pour sortir des sons impressionnants. Ce dernier s'est associé le 22 septembre avec un autre musicien de rue Pipe Guy pour une impro devant le Rundle Mall, dans les rues d’Adelaïde en Australie. Ce dernier utilise une installation complexe composée de tuyaux entremêlés. Et pour ajouter de l'insolite à sa prestation, il tape avec des semelles de chaussures sur son instrument avant-gardiste. (Le Matin)