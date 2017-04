Le Festival de jazz de Cully (VD) a vécu une 35e édition «record», selon le bilan tiré dimanche par les organisateurs. Plus de 65'000 amateurs ont afflué au bord du Léman pour suivre une programmation «exigeante», «in» comme «off».

Près de 120 concerts et une vingtaine d'événements ont marqué les neuf jours de festival jusqu'à samedi soir, avec quelque 14'500 billets vendus. Les résultats financiers sont «des plus positifs»: le budget dépasse 2,3 millions de francs, note le communiqué.

Programmation défricheuse

Au niveau musical, les organisateurs soulignent «une programmation défricheuse et inlassablement exigeante», avec notamment «la magistrale performance» de Mc Coy Tyner, Gerri Allen et Graig Taborn ou «les prestations poétiques» de Piers Faccini, Tigran Hamasyan et Blick Bassy.

Côté off, douze lieux gratuits ont aussi rencontré le succès, avec, par exemple, Anne Paceo, Professor Wouassa, sans oublier les caveaux du Raisin ou des Vignerons ainsi que les nombreuses activités «Autour du Jazz». La prochaine édition du Festival de jazz de Cully est agendée du vendredi 13 au samedi 21 avril 2018. (ats/nxp)