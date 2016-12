Les fans de U2 ont été gâtés pour Noël. Debout devant une réplique de l'arbre de Josué, armé d'une attitude des plus festives et décontractées, Bono, entouré des autres membres du groupe, a déclaré: «Joyeux Noël tout le monde. L'année prochaine sera une grande année pour U2. "Songs Of Exprience" arrive et, pour honorer les 30ans de "Joshua Tree", nous allons faire des concerts très très très spéciaux.»

Annoncé comme devant paraître peu après la sortie de leur dernier album en date («Songs Of Innonce»), le deuxième volet «Songs Of Exprience» est attendu depuis 2014. La date de sortie officielle n'a pas été communiquée, mais tout porte à croire qu'il sortirait très prochainement.

Comme le rapporte Billborad.com, dans un article modifié depuis, des sources leur auraient confirmé que U2 se lancerait dans une tournée des stades aux USA à la fin du printemps, pour ensuite donner une série de concerts en Europe. Ici aussi, aucune date n'a été annoncée. Néanmoins, les rumeurs persistent et signent : le groupe devrait se produire au Bonnaroo (Tennesse, USA) pour le premier festival américain de leur carrière, et donner deux concerts au MetLife Stadium (New Jersey, USA).

«The Joshua Tree», cinquième du groupe, est l'un des albums les plus emblématiques du groupe. Avec des hits comme «With or Without You», «Where the Streets Have No Name» et «I Still Haven't Found What I'm Looking For», il cristallise la consécration internationale de U2. Souvent cité comme l'un des meilleurs albums rock de l'histoire, il s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires. En Suisse, «The Joshua Tree» s'est hissé à la première place des charts et y est resté pendant 33 semaines.

(Le Matin)